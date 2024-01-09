Полукеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полукеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полукеев Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полукеев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Полукеева (Хоробрых) Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полукеев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Полукеева (Хоробрых) Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полукеева (Хоробрых) Валентина Яковлевна

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