Полукеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полукеев Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полукеев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Полукеева (Хоробрых) Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полукеев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Полукеева (Хоробрых) Валентина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно