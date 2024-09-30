Эртте (Пумалайнен) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения27.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
26.08.1906
Дочь: Халцонен (Эртте) Мария Степановна
Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович
Рождение ребёнка
20.06.1910
Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович
Рождение ребёнка
19.11.1912
Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович
Рождение ребёнка
05.01.1915
Дочь: (Эртте) Элина-Лемпи Степановна
Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович
Рождение ребёнка
26.10.1917
Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович
Рождение ребёнка
07.10.1920
Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович
Смерть
Неизвестно