Эртте (Пумалайнен) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Пумалайнен) Екатерина Петровна

Место рождения

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

27.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Эртте Степан Адамович

Рождение ребёнка
26.08.1906

Дочь: Халцонен (Эртте) Мария Степановна

Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Эртте Захар Степанович

Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1912

Сын: Эртте Суло Степанович

Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1915

Дочь: (Эртте) Элина-Лемпи Степановна

Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1917

Сын: Эртте Ильмари Степанович

Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1920

Сын: Эртте Вальтер Степанович

Отец ребёнка: Эртте Степан Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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