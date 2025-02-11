Пётр Ларионов 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Ларионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1837, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия Дмитриева1811 г.р.
Отец
Ларион Иванов1812 г.р.
Супруги
Пелагея Васильева1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ларион Иванов

Мать: Евдокия Дмитриева

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильева

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

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