Пётр Ларионов
мужской, родился 1837, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия Дмитриева1811 г.р.
ОтецЛарион Иванов1812 г.р.
Супруги
Пелагея Васильева1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ларион Иванов
Мать: Евдокия Дмитриева
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильева
Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно