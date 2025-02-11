Мария Андреева
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Дети
Василиса Спиридонова1839 г.р.
Анна Спиридонова1841 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Василиса Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Савельев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Савельев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Николай Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Савельев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Савельев
Рождение ребёнка
20.02.1848
Дочь: Евдокия Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Савельев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Харлампий Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Савельев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
23.02.1850
Сын: Арсений Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Савельев
Смерть
Неизвестно