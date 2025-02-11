Мария Андреева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Дети
Василиса Спиридонова1839 г.р.
Анна Спиридонова1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Василиса Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Николай Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.02.1848

Дочь: Евдокия Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Харлампий Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Рождение ребёнка
23.02.1850

Сын: Арсений Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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