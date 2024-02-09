Попова (Жихарева) Анастасия Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1814 ст.
Отец: Жихарев Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1827 ст.
Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
ОГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.961. Л.171. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви села Птиченского за 1827 год Запись 39 Кто именно венчаны: Венчан деревни Убиенной крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1839 ст.
Сын: Попов Герасим Саввич (Савеллиевич)
Отец ребёнка: Попов Савеллий Николаевич
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.67. Л.9об-10. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви Птичанской слободы за 1839 год Запись 22 (м)
Смерть
Неизвестно