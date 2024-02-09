Попова (Жихарева) Анастасия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Жихарева) Анастасия Лаврентьевна

Место рождения

Убиенная, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: Жихарев Лаврентий

Мать: не указана

Убиенная, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
15.04.1827 ст.

Муж: Попов Савеллий Николаевич

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
ОГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.961. Л.171. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви села Птиченского за 1827 год Запись 39 Кто именно венчаны: Венчан деревни Убиенной крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1839 ст.

Сын: Попов Герасим Саввич (Савеллиевич)

Отец ребёнка: Попов Савеллий Николаевич

Убиенная, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.67. Л.9об-10. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви Птичанской слободы за 1839 год Запись 22 (м)
Смерть
Неизвестно

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