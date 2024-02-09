Попов Савеллий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Савеллий Николаевич

Попов Савеллий Николаевич

Место рождения

Убиенная, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Попов Николай

Мать: не указана

Убиенная, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
15.04.1827 ст.

Жена: Попова (Жихарева) Анастасия Лаврентьевна

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
ОГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.961. Л.171. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви села Птиченского за 1827 год Запись 39 Кто именно венчаны: Венчан деревни Убиенной крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1839 ст.

Сын: Попов Герасим Саввич (Савеллиевич)

Мать ребёнка: Попова (Жихарева) Анастасия Лаврентьевна

Убиенная, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.67. Л.9об-10. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви Птичанской слободы за 1839 год Запись 22 (м)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.