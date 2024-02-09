Попов Савеллий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Попов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1827 ст.
Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
ОГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.961. Л.171. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви села Птиченского за 1827 год Запись 39 Кто именно венчаны: Венчан деревни Убиенной крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1839 ст.
Сын: Попов Герасим Саввич (Савеллиевич)
Мать ребёнка: Попова (Жихарева) Анастасия Лаврентьевна
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.67. Л.9об-10. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви Птичанской слободы за 1839 год Запись 22 (м)
Смерть
Неизвестно