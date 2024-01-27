(Popoff) Natalie William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Popoff) Natalie William

Место рождения

Glendale, Maricopa, Arizona, United States

Дата рождения

1932

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: ?

Мать: Anna Alex

Glendale, Maricopa, Arizona, United States
Смерть
1994
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