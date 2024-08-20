Панарина (Антипова) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Панарина) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович
Рождение ребёнка
12.09.1904
Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович
Рождение ребёнка
22.02.1907
Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович
Рождение ребёнка
17.11.1908
Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович
Рождение ребёнка
03.12.1910
Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович
Рождение ребёнка
10.01.1912
Дочь: (Панарина) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович
Рождение ребёнка
07.04.1914
Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович
Смерть
Неизвестно