Панарина (Антипова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Антипова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Петр Родионович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Панарина) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович

Рождение ребёнка
12.09.1904

Сын: Панарин Иван Петрович

Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович

Рождение ребёнка
22.02.1907

Сын: Панарин Василий Петрович

Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович

Рождение ребёнка
17.11.1908

Сын: Панарин Георгий Петрович

Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович

Рождение ребёнка
03.12.1910

Сын: Панарин Николай Петрович

Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович

Рождение ребёнка
10.01.1912

Дочь: (Панарина) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович

Рождение ребёнка
07.04.1914

Сын: Панарин Родион Петрович

Отец ребёнка: Панарин Петр Родионович

Смерть
Неизвестно

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