Полякова (Брэн) Дебора 19.05.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Полякова (Брэн) Дебора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1911 ст.

Дата смерти

05.04.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Израиль Иосифович

Рождение ребёнка
09.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Израиль Иосифович

Рождение ребёнка
21.06.1948

Сын: Поляков Борис Израилевич

Отец ребёнка: Поляков Израиль Иосифович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.04.1976

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