Полякова (Брэн) Дебора
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1911 ст.
Дата смерти05.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Израиль Иосифович
Рождение ребёнка
21.06.1948
Отец ребёнка: Поляков Израиль Иосифович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.04.1976