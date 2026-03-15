Мирошин Михаил Федорович
мужской, родился 1893 ст., Кукарск, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
Супруги
Мирошина (Соловьева) Анисья Поликарповна10.12.1895 ст. г.р.
Дети
Мирошин Федор Михайлович1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Кукарск, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Мирошина (Соловьева) Анисья Поликарповна
Кукарск, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно