Мирошин Михаил Федорович 1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мирошин Михаил Федорович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1893 ст., Кукарск, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Супруги
Мирошина (Соловьева) Анисья Поликарповна10.12.1895 ст. г.р.
Дети
Мирошин Федор Михайлович1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукарск, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошина (Соловьева) Анисья Поликарповна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мирошин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Мирошина (Соловьева) Анисья Поликарповна

Кукарск, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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