Кузьма Васильев
мужской, родился 1746, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1825, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Евдокия1754 г.р.
Дети
Егор Кузьмин1777 г.р.
Иван Кузьмин1785 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1777
Сын: Егор Кузьмин
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Кузьмин
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1825