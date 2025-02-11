Кузьма Васильев 1746 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1746, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1825, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Евдокия1754 г.р.
Дети
Егор Кузьмин1777 г.р.
Иван Кузьмин1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1777

Сын: Егор Кузьмин

Мать ребёнка: Евдокия

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Кузьмин

Мать ребёнка: Евдокия

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1825
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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