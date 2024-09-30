Пуранен (Кукко) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
08.08.1884
Отец ребёнка: Пуранен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
22.05.1890
Отец ребёнка: Пуранен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
09.11.1891
Сын: Пуранен Александр Абрамович
Отец ребёнка: Пуранен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
10.03.1896
Дочь: (Пуранен) Софья Абрамовна
Отец ребёнка: Пуранен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
10.03.1896
Дочь: (Пуранен) Ева Абрамовна
Отец ребёнка: Пуранен Абрам Андреевич
Смерть
Неизвестно