Пуранен (Кукко) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуранен (Кукко) Екатерина Ивановна

Пуранен (Кукко) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1882

Муж: Пуранен Абрам Андреевич

Рождение ребёнка
08.08.1884

Сын: Пуранен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Пуранен Абрам Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.05.1890

Сын: Пуранен Андрей Абрамович

Отец ребёнка: Пуранен Абрам Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.11.1891

Сын: Пуранен Александр Абрамович

Отец ребёнка: Пуранен Абрам Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.03.1896

Дочь: (Пуранен) Софья Абрамовна

Отец ребёнка: Пуранен Абрам Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.03.1896

Дочь: (Пуранен) Ева Абрамовна

Отец ребёнка: Пуранен Абрам Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.