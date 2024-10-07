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Буслаев Иван Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Буслаев Дорофей Алексеевич

Мать: Елена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буслаева Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
11.07.1886

Дочь: (Буслаева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Буслаева Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
17.04.1890

Сын: Буслаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Буслаева Анна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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