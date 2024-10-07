Буслаев Иван Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Буслаев Дорофей Алексеевич
Мать: Елена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1886
Дочь: (Буслаева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Буслаева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.04.1890
Мать ребёнка: Буслаева Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно