Бабак (Суперека) Елена
Место рожденияЖелтые Воды
Дата рождения15.03.1977
Дата смерти13.10.2022
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабак Олег
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабак Олег
Рождение ребёнка
2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабак Олег
Смерть
13.10.2022
Причина смерти: Болезнь | Попросила подойти к ней, сказала, что я хочу домой, сказала я ухожу. Закрыла глаза и умерла.