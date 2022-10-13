Бабак (Суперека) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабак (Суперека) Елена

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Место рождения

Желтые Воды

Дата рождения

15.03.1977

Дата смерти

13.10.2022

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабак Олег

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабак Олег

Рождение ребёнка
2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабак Олег

Смерть
13.10.2022
Причина смерти: Болезнь | Попросила подойти к ней, сказала, что я хочу домой, сказала я ухожу. Закрыла глаза и умерла.

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