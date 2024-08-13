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Ходакова (Шилова) Мария Кировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

27.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович

Бракосочетание
15.01.1901

Муж: Ходаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
25.08.1902

Сын: Ходаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
20.01.1906

Дочь: Ходакова Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: (Ходакова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
11.12.1912

Дочь: (Ходакова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
19.02.1914

Сын: Ходаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
14.08.1918

Дочь: (Ходакова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Ходакова) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Ходаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович

Смерть
27.07.1969

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