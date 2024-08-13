Ходакова (Шилова) Мария Кировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти27.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович
Бракосочетание
15.01.1901
Рождение ребёнка
25.08.1902
Сын: Ходаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
20.01.1906
Дочь: Ходакова Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: (Ходакова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
11.12.1912
Дочь: (Ходакова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
19.02.1914
Сын: Ходаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
14.08.1918
Дочь: (Ходакова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Ходакова) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ходаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ходаков Василий Павлович
Смерть
27.07.1969