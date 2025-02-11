Janzen (Peters) Anna
женский, родилась 18.02.1804, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 13.11.1863, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
ОтецPeters Peter21.01.1777 г.р.
Мать(Siemens) Katharina05.01.1779 г.р.
Супруги
Janzen Franz21.11.1798 г.р.
Doell Jacob?.02.1796 г.р.
Дети
Janzen Franz12.11.1823 г.р.
Janzen Peter07.01.1826 г.р.Показать еще 7
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Рождение
18.02.1804
Отец: Peters Peter
Мать: (Siemens) Katharina
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Doell Jacob
Бракосочетание
28.12.1822
Муж: Janzen Franz
Рождение ребёнка
12.11.1823
Сын: Janzen Franz
Отец ребёнка: Janzen Franz
Рождение ребёнка
07.01.1826
Сын: Janzen Peter
Отец ребёнка: Janzen Franz
Рождение ребёнка
19.12.1827
Дочь: (Janzen) Anna
Отец ребёнка: Janzen Franz
Рождение ребёнка
07.04.1830
Сын: Janzen Heinrich
Отец ребёнка: Janzen Franz
Рождение ребёнка
30.08.1834
Сын: Janzen Johann
Отец ребёнка: Janzen Franz
Рождение ребёнка
30.07.1837
Сын: Janzen Jacob
Отец ребёнка: Janzen Franz
Рождение ребёнка
28.01.1840
Дочь: (Janzen) Katharina
Отец ребёнка: Janzen Franz
Рождение ребёнка
23.12.1841
Сын: Janzen Cornelius
Отец ребёнка: Janzen Franz
Рождение ребёнка
1846
Сын: Janzen Cornelius
Отец ребёнка: Janzen Franz
Похороны
?.11.1862
Смерть
13.11.1863