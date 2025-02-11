Janzen (Peters) Anna 18.02.1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Janzen (Peters) Anna

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.02.1804, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 13.11.1863, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Peters Peter21.01.1777 г.р.
Мать
(Siemens) Katharina05.01.1779 г.р.
Супруги
Janzen Franz21.11.1798 г.р.
Doell Jacob?.02.1796 г.р.
Дети
Janzen Franz12.11.1823 г.р.
Janzen Peter07.01.1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1804

Отец: Peters Peter

Мать: (Siemens) Katharina

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Doell Jacob

Бракосочетание
28.12.1822

Муж: Janzen Franz

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
12.11.1823

Сын: Janzen Franz

Отец ребёнка: Janzen Franz

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
07.01.1826

Сын: Janzen Peter

Отец ребёнка: Janzen Franz

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
19.12.1827

Дочь: (Janzen) Anna

Отец ребёнка: Janzen Franz

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
07.04.1830

Сын: Janzen Heinrich

Отец ребёнка: Janzen Franz

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
30.08.1834

Сын: Janzen Johann

Отец ребёнка: Janzen Franz

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
30.07.1837

Сын: Janzen Jacob

Отец ребёнка: Janzen Franz

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
28.01.1840

Дочь: (Janzen) Katharina

Отец ребёнка: Janzen Franz

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
23.12.1841

Сын: Janzen Cornelius

Отец ребёнка: Janzen Franz

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
1846

Сын: Janzen Cornelius

Отец ребёнка: Janzen Franz

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Похороны
?.11.1862

Смерть
13.11.1863
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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