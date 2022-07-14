Кошкина (Ефремова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкина (Ефремова) Лидия Алексеевна

Кошкина (Ефремова) Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
06.03.1983

Сын: Кошкин Константин Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.