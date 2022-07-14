Кошкина (Ефремова) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.03.1983
Сын: Кошкин Константин Иванович
Отец ребёнка: Кошкин Иван Васильевич