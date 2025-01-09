Чиганова Анастасия
женский, родилась Около 1781
умерла После 1834
Супруги
Чиганов Никифор СтепановичОколо 1784 г.р.
Дети
(Чиганова) Мария НикифоровнаОколо 1802 г.р.
(Чиганова) Ксения НикифоровнаОколо 1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Чиганова) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Чиганов Никифор Степанович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Чиганова) Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Чиганов Никифор Степанович
Смерть
После 1834