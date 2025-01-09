Чиганова Анастасия Около 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Чиганова Анастасия

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1781

умерла После 1834

Супруги
Чиганов Никифор СтепановичОколо 1784 г.р.
Дети
(Чиганова) Мария НикифоровнаОколо 1802 г.р.
(Чиганова) Ксения НикифоровнаОколо 1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиганов Никифор Степанович

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Чиганова) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Чиганов Никифор Степанович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Чиганова) Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Чиганов Никифор Степанович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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