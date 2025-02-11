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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Михей Иванов1790 г.р.
Дети
Дементий Михеев1815 г.р.
Иан Михеев1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей Иванов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Дементий Михеев

Отец ребёнка: Михей Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иан Михеев

Отец ребёнка: Михей Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Никанор Михеев

Отец ребёнка: Михей Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Васса Михеева

Отец ребёнка: Михей Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Михеева

Отец ребёнка: Михей Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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