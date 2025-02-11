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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Михей Иванов1790 г.р.
Дети
Дементий Михеев1815 г.р.
Иан Михеев1822 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Иванов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дементий Михеев
Отец ребёнка: Михей Иванов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иан Михеев
Отец ребёнка: Михей Иванов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Никанор Михеев
Отец ребёнка: Михей Иванов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Васса Михеева
Отец ребёнка: Михей Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Михеева
Отец ребёнка: Михей Иванов