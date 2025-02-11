Иван Абрамов 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Абрамов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1836, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Абрам Игнатьев1819 г.р.
Мать
(Федотовна) Матрёна Фёдорова/ Федотовна1817 г.р.
Супруги
Аграфена Григорьева1837 г.р.
Дети
Михаил Иванов1856 г.р.
Ксенофонт Абрамов1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Абрам Игнатьев

Мать: (Федотовна) Матрёна Фёдорова/ Федотовна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Григорьева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Аграфена Григорьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ксенофонт Абрамов

Мать ребёнка: Аграфена Григорьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Смерть
Неизвестно

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