Иван Абрамов
мужской, родился 1836, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАбрам Игнатьев1819 г.р.
Мать(Федотовна) Матрёна Фёдорова/ Федотовна1817 г.р.
Супруги
Аграфена Григорьева1837 г.р.
Дети
Михаил Иванов1856 г.р.
Ксенофонт Абрамов1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Григорьева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Аграфена Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ксенофонт Абрамов
Мать ребёнка: Аграфена Григорьева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно