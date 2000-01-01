Михайлова (Еграшкина) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Еграшкина) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1939

Отец: Еграшкин Дмитрий Григорьевич

Мать: Еграшкина Матрёна Герасимовна

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