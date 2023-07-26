Васильева (Солдаткина) Анна Стефановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.
Сын: Васильев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1910 ст.
Дочь: (Васильева) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Васильева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно