Васильева (Солдаткина) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Солдаткина) Анна Стефановна

Место рождения

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.01.1907 ст.

Муж: Васильев Алексей Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.

Сын: Васильев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1910 ст.

Дочь: (Васильева) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Васильева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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