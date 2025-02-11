Огольцова (Османова) Иулиана Алексиева 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Огольцова (Османова) Иулиана Алексиева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1870

умерла Неизвестно

Супруги
Огольцов Иоанн Герасимов15.10.1881 г.р.
Дети
Сумбаева (Огольцова) Елена Ивановна08.08.1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1899

Муж: Огольцов Иоанн Герасимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.08.1916

Дочь: Сумбаева (Огольцова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Огольцов Иоанн Герасимов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.