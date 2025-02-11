Огольцова (Османова) Иулиана Алексиева
женский, родилась 1870
умерла Неизвестно
Супруги
Огольцов Иоанн Герасимов15.10.1881 г.р.
Дети
Сумбаева (Огольцова) Елена Ивановна08.08.1916 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1899
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1916
Дочь: Сумбаева (Огольцова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Огольцов Иоанн Герасимов
Смерть
Неизвестно