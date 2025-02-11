Арина Макарова 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Арина Макарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1808

умерла Неизвестно

Супруги
Степан Петров1810 г.р.
Дети
Екатерина Степанова1837 г.р.
Фёкла Степанова1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Петров

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Степан Петров

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Фёкла Степанова

Отец ребёнка: Степан Петров

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Степан Петров

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Степанова

Отец ребёнка: Степан Петров

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Смерть
Неизвестно

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