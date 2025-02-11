Арина Макарова
женский, родилась 1808
умерла Неизвестно
Супруги
Степан Петров1810 г.р.
Дети
Екатерина Степанова1837 г.р.
Фёкла Степанова1840 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Петров
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Степан Петров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Фёкла Степанова
Отец ребёнка: Степан Петров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Степан Петров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Степан Петров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно