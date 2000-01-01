Блинов Филип Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Филип Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Блинов Пётр Ермолаевич

Мать: не указана

Смерть
После 1765
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