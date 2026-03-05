Николаева Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Дмитриева 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаева Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1822

умерла 26.05.1903

Супруги
Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров1820 г.р.
Дети
Николаев Поликарп Перес. В 1851 Г Щучинск Иванов1841 г.р.
Наталья Перес. В 1851 Г Щучинск Иванова26.08.1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров

Рождение ребёнка
1841

Сын: Николаев Поликарп Перес. В 1851 Г Щучинск Иванов

Отец ребёнка: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.08.1843

Дочь: Наталья Перес. В 1851 Г Щучинск Иванова

Отец ребёнка: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Рождение ребёнка
18.03.1850

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 20.08.1851

Сын: Николаев Кр. 6.04.1876. Вмн Андрей Иванович

Отец ребёнка: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров

Смерть
26.05.1903

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