Николаева Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Дмитриева
женский, родилась 1822
умерла 26.05.1903
Супруги
Дети
Наталья Перес. В 1851 Г Щучинск Иванова26.08.1843 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Николаев Поликарп Перес. В 1851 Г Щучинск Иванов
Отец ребёнка: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров
Рождение ребёнка
26.08.1843
Дочь: Наталья Перес. В 1851 Г Щучинск Иванова
Отец ребёнка: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
18.03.1850
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров
Рождение ребёнка
Около 20.08.1851
Сын: Николаев Кр. 6.04.1876. Вмн Андрей Иванович
Отец ребёнка: Николаев Старкин Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Егоров
Смерть
26.05.1903