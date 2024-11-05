Курьянова Пелагия Григорьевна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курьянова Пелагия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

До ?.11.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
1835
Бракосочетание
Между 1855 и 22.01.1888

Муж: Курьянов Филипп Семёнович

Излегоще, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.08.1888

Дочь: Кобелева (Курьянова) Наталия Филипповна

Отец ребёнка: Курьянов Филипп Семёнович

Излегоще, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До ?.11.1917
Похороны
До ?.11.1917

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