Курьянова Пелагия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиДо ?.11.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
1835
Бракосочетание
Между 1855 и 22.01.1888
Рождение ребёнка
18.08.1888
Дочь: Кобелева (Курьянова) Наталия Филипповна
Отец ребёнка: Курьянов Филипп Семёнович
Смерть
До ?.11.1917
Похороны
До ?.11.1917