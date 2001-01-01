Крупнова (Великославинская) Аполлинария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова (Великославинская) Аполлинария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1902

Муж: Крупнов Павел Александрович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Крупнова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Крупнов Павел Александрович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Крупнова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Крупнов Павел Александрович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Крупнова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Крупнов Павел Александрович

Смерть
1950
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