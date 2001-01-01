Крупнова (Великославинская) Аполлинария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1902
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Крупнова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Крупнов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Крупнова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Крупнов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Крупнова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Крупнов Павел Александрович
Смерть
1950