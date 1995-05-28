Иванов Виталий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виталий Дмитриевич

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Место рождения

Керчь, Керчь, Республика Крым

Дата рождения

22.01.1913

Дата смерти

28.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1913

Отец: Иванов Дмитрий Дмитриевич

Мать: Иванова Ольга Федоровна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
1930

Жена: Иванова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
06.05.1939

Дочь: Воронова Лариса Витальевна

Мать ребёнка: Иванова Галина Сергеевна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Смерть
28.05.1995
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