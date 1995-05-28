Иванов Виталий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1913
Дата смерти28.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1913
Отец: Иванов Дмитрий Дмитриевич
Мать: Иванова Ольга Федоровна
Бракосочетание
1930
Жена: Иванова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
06.05.1939
Дочь: Воронова Лариса Витальевна
Мать ребёнка: Иванова Галина Сергеевна
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Смерть
28.05.1995