Бамбуров Ефим Сергеевич
мужской, родился 1825, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБамбуров Сергей Афанасьевич1805 г.р.
МатьБамбурова Агафья Никитична1804 г.р.
Супруги
Бамбурова Прасковья Маркеловна1825 г.р.
Дети
Бамбуров Иван Ефимович1846 г.р.
Варвара Ефимовна Бамбурова1847 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Бамбурова Прасковья Маркеловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Варвара Ефимовна Бамбурова
Мать ребёнка: Бамбурова Прасковья Маркеловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бамбуров Иван Ii Ефимович
Мать ребёнка: Бамбурова Прасковья Маркеловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Бамбурова) Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Бамбурова Прасковья Маркеловна
Рождение ребёнка
01.02.1859
Дочь: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Бамбурова Прасковья Маркеловна
Смерть
Неизвестно