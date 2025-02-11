Бамбуров Ефим Сергеевич 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Бамбуров Ефим Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Бамбуров Сергей Афанасьевич1805 г.р.
Мать
Бамбурова Агафья Никитична1804 г.р.
Супруги
Бамбурова Прасковья Маркеловна1825 г.р.
Дети
Бамбуров Иван Ефимович1846 г.р.
Варвара Ефимовна Бамбурова1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бамбуров Сергей Афанасьевич

Мать: Бамбурова Агафья Никитична

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бамбурова Прасковья Маркеловна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бамбуров Иван Ефимович

Мать ребёнка: Бамбурова Прасковья Маркеловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Варвара Ефимовна Бамбурова

Мать ребёнка: Бамбурова Прасковья Маркеловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бамбуров Иван Ii Ефимович

Мать ребёнка: Бамбурова Прасковья Маркеловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Бамбурова) Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Бамбурова Прасковья Маркеловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1859

Дочь: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Бамбурова Прасковья Маркеловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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