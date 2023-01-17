Бамбурова Прасковья Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бамбурова Прасковья Маркеловна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бамбуров Иван Ефимович

Отец ребёнка: Бамбуров Ефим Сергеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Варвара Бамбурова

Отец ребёнка: Бамбуров Ефим Сергеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бамбуров Иван Ефимович

Отец ребёнка: Бамбуров Ефим Сергеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Бамбуров Ефим Сергеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бамбуров Ефим Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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