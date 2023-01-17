Бамбурова Прасковья Маркеловна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Бамбуров Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Варвара Бамбурова
Отец ребёнка: Бамбуров Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Бамбуров Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Бамбуров Ефим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно