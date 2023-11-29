Южаков Михей Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Смерть
1815
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.10.1848
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Южакова (Горшкова) Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
14.10.1870
Дочь: (Южакова) Параскева Михеева
Мать ребёнка: Южакова (Горшкова) Евдокия Матвеева