Южаков Михей Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южаков Михей Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Смерть
1815
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.10.1848

Жена: Южакова (Горшкова) Евдокия Матвеева

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1861

Сын: Южаков Ферапонт Михеев

Мать ребёнка: Южакова (Горшкова) Евдокия Матвеева

Хмелевая, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
14.10.1870

Дочь: (Южакова) Параскева Михеева

Мать ребёнка: Южакова (Горшкова) Евдокия Матвеева

Хмелевая, Сарапульский округ, Уральская область

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