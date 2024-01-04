Солдатенкова Агриппина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатенкова Агриппина Тимофеевна

Солдатенкова Агриппина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1900

Дата смерти

19.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1900

Отец: Фролов Тимофей Фомич

Мать: Фролова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатенкова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
23.04.1923

Муж: Солдатенков Игнат Дмитриевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Солдатенкова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Солдатенков Игнат Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Солдатенкова Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Солдатенков Игнат Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.09.1936

Дочь: Астахова Людмила Игнатьевна

Отец ребёнка: Солдатенков Игнат Дмитриевич

Смерть
19.12.1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.