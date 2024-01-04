Солдатенкова Агриппина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1900
Дата смерти19.12.1982
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1900
Отец: Фролов Тимофей Фомич
Мать: Фролова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатенкова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
23.04.1923
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Солдатенкова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Солдатенков Игнат Дмитриевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Солдатенкова Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Солдатенков Игнат Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.09.1936
Дочь: Астахова Людмила Игнатьевна
Отец ребёнка: Солдатенков Игнат Дмитриевич
Смерть
19.12.1982