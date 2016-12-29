Федорова Варвара Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Варвара Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.2016

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2016

Отец: Федоров Максим Василиевич

Мать: Федорова Лера

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