Рузанов Ефим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: (Рузанова) Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно