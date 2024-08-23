Рузанов Ефим Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанов Ефим Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: (Рузанова) Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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