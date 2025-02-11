Василий Фёдоров
мужской, родился 1758, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1839, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Иван Васильев1790 г.р.
Максим Васильев1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Максим Васильев
Мать ребёнка: ?
Смерть
1839
Место жительства
1850