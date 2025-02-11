Василий Фёдоров 1758 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1758, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1839, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Иван Васильев1790 г.р.
Максим Васильев1798 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Максим Васильев

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1839
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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