Бернгард (Зорина) Елена Александровна
Место рожденияг. Томск
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зорин Александр Иванович
Мать: Зорина Пелагея Андреевна
г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вячеслав
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: Бернгард ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бернгард Антон
Отец ребёнка: Бернгард ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бернгард ?
Место жительства
Неизвестно