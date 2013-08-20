Бернгард (Зорина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернгард (Зорина) Елена Александровна

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Место рождения

г. Томск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зорин Александр Иванович

Мать: Зорина Пелагея Андреевна

г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Бернгард ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бернгард Антон

Отец ребёнка: Бернгард ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бернгард ?

Место жительства
Неизвестно
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