Гафиятуллина (Давлетшина) Мунира
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1915
Дата смерти05.04.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1915
Отец: Мухаметшин Давлетша
Мать: Мухаметшин Фатыма
Рождение ребёнка
1946
Сын: Гафиятуллина Рафика
Отец ребёнка: Гафиятуллин Габдуллла
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Рафик
Отец ребёнка: Гафиятуллин Габдуллла
Рождение ребёнка
07.01.1949
Сын: Гафиятуллин Асхат
Отец ребёнка: Гафиятуллин Габдуллла
Рождение ребёнка
30.09.1953
Сын: Гафиятуллин Фоат
Отец ребёнка: Гафиятуллин Габдуллла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Накия
Отец ребёнка: Гафиятуллин Габдуллла
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1996