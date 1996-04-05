Гафиятуллина (Давлетшина) Мунира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафиятуллина (Давлетшина) Мунира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1915

Дата смерти

05.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1915

Отец: Мухаметшин Давлетша

Мать: Мухаметшин Фатыма

Рождение ребёнка
1946

Сын: Гафиятуллина Рафика

Отец ребёнка: Гафиятуллин Габдуллла

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Рафик

Отец ребёнка: Гафиятуллин Габдуллла

Рождение ребёнка
07.01.1949

Сын: Гафиятуллин Асхат

Отец ребёнка: Гафиятуллин Габдуллла

Рождение ребёнка
30.09.1953

Сын: Гафиятуллин Фоат

Отец ребёнка: Гафиятуллин Габдуллла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Накия

Отец ребёнка: Гафиятуллин Габдуллла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафиятуллин Габдуллла

Смерть
05.04.1996
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