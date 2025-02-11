Андрей Акимов
мужской, родился 1800, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАким Семенов1778 г.р.
МатьНастасья Гаврилова Из Барановки1776 г.р.
Супруги
Дети
Федосья Андреева1833 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Аким Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Федосья Андреева
Мать ребёнка: (Евдокия Иванова) Евдокия Петрова / Евдокия Иванова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно