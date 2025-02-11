Андрей Акимов 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Акимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1800, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Аким Семенов1778 г.р.
Мать
Настасья Гаврилова Из Барановки1776 г.р.
Супруги
(Евдокия Иванова) Евдокия Петрова / Евдокия Иванова1806 г.р.
Дети
Федосья Андреева1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Аким Семенов

Мать: Настасья Гаврилова Из Барановки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Евдокия Иванова) Евдокия Петрова / Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Федосья Андреева

Мать ребёнка: (Евдокия Иванова) Евдокия Петрова / Евдокия Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

97

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

82

Смерть
Неизвестно

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