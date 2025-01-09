Серкин Филипп Леонтьевич
мужской, родился Около 1800, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1834
ОтецСеркин Леонтий ГригорьевичОколо 1766 г.р.
МатьСеркина ТатьянаОколо 1766 г.р.
Супруги
Серкина АнастасияОколо 1800 г.р.
Дети
Серкин Абрам ФилипповичОколо 1825 г.р.
(Серкина) Ульяна ФилипповнаОколо 1829 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Серкин Леонтий Григорьевич
Мать: Серкина Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкина Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Серкина Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Серкина) Ульяна Филипповна
Мать ребёнка: Серкина Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Серкин Александр Филиппович
Мать ребёнка: Серкина Анастасия
Смерть
После 1834