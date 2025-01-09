Серкин Филипп Леонтьевич Около 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Серкин Филипп Леонтьевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1800, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1834

Отец
Серкин Леонтий ГригорьевичОколо 1766 г.р.
Мать
Серкина ТатьянаОколо 1766 г.р.
Супруги
Серкина АнастасияОколо 1800 г.р.
Дети
Серкин Абрам ФилипповичОколо 1825 г.р.
(Серкина) Ульяна ФилипповнаОколо 1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Серкин Леонтий Григорьевич

Мать: Серкина Татьяна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкина Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Серкин Абрам Филиппович

Мать ребёнка: Серкина Анастасия

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Серкина) Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: Серкина Анастасия

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Серкин Александр Филиппович

Мать ребёнка: Серкина Анастасия

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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