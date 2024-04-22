Арский Андрей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1892
Дата смерти03.09.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1892
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 82. Восприемники: Игнатов Василий Аверьянович Ермакова Матрена Наумовна
Смерть
03.09.1892
Арского Прокопия Федорович сын Андрей от поноса Метрические книги церквей Краснореченская, Валерьяновская, Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 82.