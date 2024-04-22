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Арский Андрей Прокопьевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.07.1892

Дата смерти

03.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1892

Отец: Арский Прокопий Федорович

Мать: Арская Анастасия Аверьяновна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 82. Восприемники: Игнатов Василий Аверьянович Ермакова Матрена Наумовна
Смерть
03.09.1892
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Арского Прокопия Федорович сын Андрей от поноса Метрические книги церквей Краснореченская, Валерьяновская, Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 82.
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