Толстой Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.03.1929
Дата смерти?.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1959
Дочь: Девяткина Елена Петровна
Мать ребёнка: Толстая Валентина Александровна
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1977
Песчаное, Харківська область