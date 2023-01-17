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Толстой Петр Михайлович

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Место рождения

Молодовая, Харківська область

Дата рождения

28.03.1929

Дата смерти

?.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Молодовая, Харківська область
Рождение ребёнка
03.07.1959

Дочь: Девяткина Елена Петровна

Мать ребёнка: Толстая Валентина Александровна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Валентина Александровна

Смерть
?.03.1977
Песчаное, Харківська область
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