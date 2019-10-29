Фомин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.2019
Дочь: Фомина Элина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности