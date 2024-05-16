Харламов Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1980
Мать ребёнка: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
?.08.1981
Мать ребёнка: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна
г. Карачаевск
Рождение ребёнка
08.01.1986
Сын: Харламов Василий Олегович
Мать ребёнка: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна