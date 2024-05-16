Харламов Олег Николаевич 23.11.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Харламов Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1958

Отец: Харламов Николай Данилович

Мать: Харламова (Лихтинвальд) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.1980

Сын: Харламов Андрей Олегович

Мать ребёнка: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
?.08.1981

Сын: Харламов Роман Олегович

Мать ребёнка: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна

г. Карачаевск
Рождение ребёнка
08.01.1986

Сын: Харламов Василий Олегович

Мать ребёнка: Харламова (Шевченко) Елена Васильевна

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