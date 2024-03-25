Раченкова (Лопатина) Екатерина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раченков Алексей Арефьевич
Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раченкова Степанида Арефьевна
Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раченкова Евдокия Арефьевна
Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович
Бракосочетание
08.01.1912 ст.
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Раченкова Ульяна Арефьевна
Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Ковригина (Раченкова) Зоя Арефьевна
Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Раченков Николай Арефьевич
Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович
Смерть
Неизвестно