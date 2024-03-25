Раченкова (Лопатина) Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаченкова (Лопатина) Екатерина Дмитриева

Раченкова (Лопатина) Екатерина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раченков Алексей Арефьевич

Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раченкова Степанида Арефьевна

Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раченкова Евдокия Арефьевна

Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович

Бракосочетание
08.01.1912 ст.

Муж: Раченков Арефий Петрович

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Раченкова Ульяна Арефьевна

Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ковригина (Раченкова) Зоя Арефьевна

Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Раченков Николай Арефьевич

Отец ребёнка: Раченков Арефий Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.