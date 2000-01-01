Мамаева Насима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Насима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галия

Отец ребёнка: Мамаев Таип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Хамит

Отец ребёнка: Мамаев Таип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаева Таир

Отец ребёнка: Мамаев Таип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Таип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Начия

Отец ребёнка: Мамаев Таип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульшат

Отец ребёнка: Мамаев Таип

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