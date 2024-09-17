Сорокин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1872 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Сорокин Иван Алексеевич

Мать: Сорокина Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 73
Смерть
Неизвестно

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