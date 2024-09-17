Сорокин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Сорокин Иван Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 73
Смерть
Неизвестно