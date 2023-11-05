Савченко Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко Федор Григорьевич

Савченко Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1913

Дата смерти

30.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
30.11.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close