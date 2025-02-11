(Масикова) Елизавета Кузьмина 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

(Масикова) Елизавета Кузьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Масиков Кузьма Петрович1824 г.р.
Мать
Масикова Улита Петрова1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Масиков Кузьма Петрович

Мать: Масикова Улита Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

2 семья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.