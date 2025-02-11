(Масикова) Елизавета Кузьмина
женский, родилась 1855, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМасиков Кузьма Петрович1824 г.р.
МатьМасикова Улита Петрова1823 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Масиков Кузьма Петрович
Мать: Масикова Улита Петрова
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно