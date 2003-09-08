Лагутенко Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутенко Анастасия Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2003

Отец: Лагутенко Евгений Адамович

Мать: Филипенко Светлана Ивановна

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